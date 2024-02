Yasmin condena Nizam após falas sobre corpo e ironiza: 'Doida para ver ele'

Yasmin Brunet desaprovou novamente Nizam por falas sobre corpo no BBB 24 (Globo). A modelo ironizou a aparência do ex-brother, que foi eliminado no quarto Paredão, há quase um mês.

O que aconteceu

Yasmin detonou o ex-brother e ironizou: "O Nizam falou que ele achou que o corpo das mulheres aqui na casa iam ser mais bonitos, porque na internet eram mais bonitos. Aquele lindo, com a cara do gênio do Aladdin, com aquela barba bizarra, todo estranho".