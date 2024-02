Apressada em resolver mistério, 'Renascer' pode esgotar história em breve

A chegada desses novos personagens, na visão de Vítor, deve livrar "Renascer" de um possível esgotamento precoce da própria narrativa. "Se tudo é revelado tão rápido, o que iria sobrar para ser contado no meio da novela? Isso estava me preocupando. Sabemos que a 'barriga' [fase em que nada relevante acontece no enredo] vem uma hora ou outra, mas estava com medo de vir cedo demais."

Transmissão do Carnaval 2024 na Globo foi grande lambança, opina Marcelle

A transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo pela Globo recebeu duras críticas nas redes sociais e na imprensa especializada. As principais queixas se referiam à troca de repórteres especializados por atores e influenciadores digitais, além da interrupção da transmissão durante os desfiles para mostrar o camarote do evento.

Para Marcelle Carvalho, foi o próprio canal - e não os influencers - quem desrespeitou os telespectadores ávidos por acompanhar as performances no sambódromo. "A Globo pecou muito nisso. [Não dá para dizer que] a culpa foi dos influenciadores, porque eles foram contratados para fazer o que fizeram, os cortes não eram feitos por eles... A transmissão foi uma grande lambança para quem queria mesmo ver os desfiles."