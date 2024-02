Pitel e Fernanda trocam farpas após prova: 'Não quero que ninguém me culpe'

Fernanda e Pitel trocaram farpas após não fazerem a Prova do Anjo juntas no BBB 24 (TV Globo). Fernanda fez dupla com Rodriguinho, enquanto Pitel se uniu a Beatriz.

O que aconteceu

Na cozinha, Rodriguinho, Raquele, Fernanda e Pitel conversavam.