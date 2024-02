Eliminada do BBB 24 explica por que decidiu fazer lipo e mostra preparação

Thalyta Alves, a segunda eliminada do BBB 24, mostrou nas redes sociais que realizou o sonho de passar por alguns procedimentos estéticos.

O que aconteceu

Em seu perfil no Instagram, a ex-BBB compartilhou a postagem do médico responsável por sua lipoaspiração. No vídeo, o médico conta que ela também deu uma empinada no bumbum e passou por um tratamento contra a flacidez da pele.