Rodriguinho cancela 'acordo' com Wanessa e Yasmin: 'Agora tenho grupo'

Em conversa com os brothers do VIP do BBB 24 (Globo), Rodriguinho explicou sua relação com Wanessa e Yasmin no confinamento e contou que seu acordo com as Camarotes não está mais valendo.

O que aconteceu

No Quarto do Líder, Isabelle perguntou se Rodriguinho não jogava com Wanessa: "Nunca joguei com ela".