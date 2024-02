Michel reclama do corte de cabelo feito por Davi: 'Fez de propósito'

Em conversa com os brothers do BBB 24 (Globo), Michel reclamou do seu novo corte de cabelo — que foi feito por Davi.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa com Leidy, Lucas, Pitel, Rodriguinho, Wanessa e Yasmin, Michel se mostrou insatisfeito com seu novo corte de cabelo: "O Davi fez de propósito", brincou.