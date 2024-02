BBB 24: Líder Raquele conta quem deve indicar ao próximo Paredão

Em conversa com os brothers do VIP no BBB 24 (Globo), a Líder Raquele revelou as suas opções de indicação para o próximo Paredão — o nono da temporada.

O que aconteceu

No Quarto do Líder, Raquele descobriu que já levou 18 votos da casa — sendo eles de Alane, Deniziane, Marcus, MC Bin Laden, Nizan e Pizane.