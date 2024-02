Quem é Ines de Ramon, namorada de Brad Pitt e ex de astro da TV?

Brad Pitt, 59, está morando com a namorada, Ines de Ramon, 31, segundo informações da People. Fontes ligadas à publicação, dizem que ela está "mais feliz do que nunca" e que se mudou para morar com o ator recentemente.

Quem é Ines de Ramon

Empresária, Ramon foi flagrada com Pitt pela primeira vez em novembro de 2022. Os dois foram vistos juntos em um show do Bono, vocalista do U2.

À época, ela estava solteira há poucos meses. Ramon era casada com Paul Wesley, ator conhecido por "The Vampire Diaries". Ela assumiu o relacionamento com o astro de "The Vampire Diaries" em 2018, e no ano seguinte se casou com ele.