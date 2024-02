Eliminação é incerta em possível paredão com Alane, Fernanda e Deniziane

Caso essa possibilidade venha a se concretizar, ele aposta na eliminação de Alane, 24. "Acho que é a Alane quem sai, enquanto a Fernanda e a Deniziane ficam, nesse paredão que criei aqui. Embora tenha falas muito complicadas, a Fernanda tem um público que gosta dela aqui fora."

Leão Lobo concorda que Fernanda, 32, tenha seus fãs fora do BBB - e considera isso lamentável. "[Realmente] tem gente que gosta da Fernanda, [mas] eu, por exemplo, detesto. Acho que ela é prepotente, arrogante. Esse tipo de deboche que ela tem diverte algumas pessoas, mas acho odiosa gente irônica, como ela e o Rodriguinho."

Dieguinho: Bia tem tudo para repetir sucesso de Gil do Vigor na publicidade

Dieguinho Schueng afirmou vislumbrar um futuro brilhante no mercado publicitário para o pós-BBB de Beatriz, 23. "Ela vai fazer muita publicidade aqui fora, vai ganhar muito dinheiro com as marcas, porque é uma máquina de merchandising! É muito boa, muito espontânea vendendo publicidade."

Ele defende que Bia tem tudo para se colocar como a sucessora de Gil do Vigor no mundo das propagandas. "Ela tem a mesma pegada espontânea e carismática do Gil do Vigor, por exemplo. Se bobear, vai ficar muito tempo aparecendo na nossa TV, com uma série de marcas por aí - inclusive as populares."