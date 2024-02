Atriz indiana que fingiu morte por câncer é processada em R$ 60 mi

Muitos seguidores e colegas não gostaram da abordagem da atriz. Faizan Ansari, ator de Bollywod, foi à Justiça pedindo uma indenização no valor de R$ 60 milhões, de acordo com o jornal Times Of India. No processo, ele alega que ela e seu marido "banalizaram a doença para ganhos próprios de publicidade" e fizeram uma "falsa conspiração de morte".

O ator ainda argumenta que o casal traiu a confiança de seu público e mancharam a reputação dos que fazem parte de Bollywood. Ele ainda pede que sejam presos e sejam julgados por difamação.

A falsa morte de Poonam foi anunciada um dia após a ministra de finanças indiana, Nirmala Sitharaman, 64, divulga um plano de vacinação de meninas dos 9 aos 14 anos. O programa faz parte de seu orçamento provisório para 2024.