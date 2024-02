Lucas Lucco comenta pausa na música e transtorno: 'Estar sempre na luta'

O cantor foi diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar (TAB). Por isso, ele decidiu dar uma pausa na música e focar apenas em outros trabalhos que ele tem. No entanto, ele não parou de cantar e destacou que sempre vai continuar a trabalhar nessa profissão. "Só dei um tempo. Às vezes, a gente precisa dar uma descansada. Precisa desse hiato. Depois de 11 anos direto, senti necessidade".

Comunicado em dezembro

O cantor publicou uma carta no Instagram em que relata que estava "lutando" para cumprir sua agenda de trabalho, mas havia cancelado shows em virtude de muitas crises — principalmente nos últimos 30 dias.

"Oi, pessoal, tudo bem? Nesse ano de 2023, eu tive que soltar nota duas vezes para justificar o adiamento e cancelamento de alguns shows, remanejando e lutando com a agenda por conta de vários e vários compromissos que as empresas que têm hoje me demandam", inicia ele.

Tive inúmeras crises durante o ano, mas no dia 7 de novembro ficou muito intenso, e de lá para cá eu fiquei sem sintomas durante somente três dias desses 30. Eu já estava fazendo um tipo de tratamento e agora resolvi buscar um profissional especializado que, no meu caso, mudou totalmente a abordagem para me ajudar na estabilização.

Lucas Lucco

"Eu tenho certeza que vou conseguir passar por cima disso, mas preciso de uns dias em casa até conseguir me recuperar e me sentir bem com essa mudança. Eu amo tudo o que faço, amo meu trabalho, dentro e fora do palco, mas às vezes o TAB consegue me limitar muito, e por isso preciso dessa pequena pausa", declara.