Na ABC, Katy Perry fala de Rock in Rio e anuncia saída do "American Idol"

A cantora americana Katy Perry revelou em entrevista na noite de segunda (12) para o apresentador Jimmy Kimmel, na rede de TV ABC, que vai participar do Rock in Rio 2024. Ela está entre os artistas confirmados para a edição de 40 anos do festival.

No outono [primavera no Brasil], eu vou me apresentar num grandioso e incrível festival brasileiro, o Rock in Rio. Estou muito animada para este momento. Será uma grande oportunidade para os meus fãs de todo o mundo, especialmente para os brasileiros!

Katy Perry, durante a entrevista ao programa "Jimmy Kimmel Live"