Tá tudo dominado! Funk, rap e trap tomam palcos principais do Rock in Rio

Encerrando a noite do Sunset neste dia de estreia, MC Cabelinho leva para a Cidade do Rock a realidade das favelas cariocas. Ao lado do funkeiro, o Coral das Favelas vai reunir jovens de diversas comunidades do Rio que vão ter a oportunidade de se apresentarem em um festival do tamanho do Rock in Rio.

Antes desse encontro, Orochi com Chefin e convidados tomam o espaço. Orochi tem tido destaque do rap nacional: em 2020 lançou o seu primeiro álbum, "Celebridade", e em apenas quatro anos já se tornou referência no estilo com sucessos como "Amor de Fim de Noite", "Mitsubishi" e "Vida Rasa". Orochi é acompanhado por Chefin, aquele mesmo que foi escolhido para fazer o remix da música "2step", de Ed Sheeran, e que venceu o prêmio MTV Millennial Awards 2022, na categoria "Trap na cena".

Veigh vai dividir o palco com Kayblack no Rock in Rio 2024 Imagem: Cesar Lopes/ Agência Preview

No mesmo dia, Veigh e Kayblack levam seu trap ao Rock in Rio. Thiago Veigh foi o artista escolhido pelo programa radar do Spotify Brasil, em julho de 2022, para gravar um single exclusivo em Londres, além de vencer o prêmio Rap Nacional como revelação no mesmo ano. Ao lado Veigh estará Kayblack, que se tornou, com o EP "Contradições", o segundo artista mais ouvido do país em menos de 48 horas, com todas as sete faixas no top 100 na época do lançamento, em 2023.

MC Daniel é um dos convidados da Funk Orquestra para subir ao palco Sunset no Rock in Rio 2024 Imagem: Nathalia/Divulgação

A Funk Orquestra vai abrir os trabalhos no Palco Sunset. Com uma mistura de música clássica e batidas de funk, o grupo é formado por moradores de comunidades do Rio e tem a proposta de misturar a antiga tradição das bandas de baile com o poder dos graves dos bailes funk. O show contará com a participação de MC Daniel, da funkeira Rebecca, e da rapper MC Soffia.