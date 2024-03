Rock in Rio anuncia Cyndi Lauper no palco Mundo e Mariah Carey no Sunset

Cyndi Lauper se apresenta no Palco Mundo, no chamado "Dia Delas", 20/9. Ela trará ao país seus grandes hits, como "Girls Just Want to Have Fun", "True Colors" e "Time after Time".

Cyndi Lauper se junta a Katy Perry e Ivete Sangalo no palco Mundo dop Rock in Rio 2024, no dia 20/9 Imagem: Dave Simpson/WireImage/Getty Images

Neste mesmo dia, que contará com um line-up 100% feminino, tem show da cantora sul-africana Tyla. A ganhadora do primeiro Grammy dedicado à melhor performance de música africana completa o Palco Sunset.

A cantora sul-africana Tyla completa o line-up do palco Sunset, no dia 20/9, no Rock in Rio Imagem: Leon Bennett/Getty Images for The Recording Academy

Também no dia 20/9, a DJ, produtora, compositora Alison Wonderland se apresenta no New Dance Order. Ela é a primeira headliner confirmada para o palco de dance music do Rock in Rio.