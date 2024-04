Rock in Rio anuncia Karol G, Pocah, Xande de Pilares e Belo; veja line-up

Karol G, Pocah, Xande de Pilares, Belo e Dennis DJ são as novas atrações divulgadas pelo Rock in Rio para a edição de 40 anos.

O que aconteceu

A colombiana Karol G vai fazer sua estreia no Rock in Rio, no Palco Mundo, no dia 20 de setembro. A artista, que apresenta a turnê "Mañana Será Bonito" em São Paulo, no dia 18 de maio, é a cantora número 1 da América Latina atualmente. Em março deste ano, ela se tornou a primeira latina coroada Mulher do Ano no evento anual Women in Music da Billboard.

Entrando em sua terceira edição no Rock in Rio, o Espaço Favela teve seus primeiros quatro headliners divulgados. O palco terá Xande de Pilares como embaixador e atração principal do dia 19 de setembro. No dia 14, Dennis DJ fará set repleto de hits, enquanto Pocah levará muito funk ao Dia Delas, 20. No último dia de festival, 22, Belo abrirá caminho para o pagode no festival.