DJ do Super Bowl 2023 toca no palco de música eletrônica do Rock in Rio

DJ Snake é a mais nova atração anunciada para tocar no palco dedicado à música eletrônica no Rock in Rio 2024. O francês, conhecido por sucessos como '"Turn Down for What" (com Lil Jon) e "Lean On Me" (com Major Lazer), foi o mesmo que agitou o State Farm Stadium, em Phoenix, Arizona, durante o aquecimento de jogadores do Eagles e do Chiefs, no Super Bowl 2023.

O que aconteceu

O DJ e produtor parisiense é o headliner do palco New Dance Order, no dia 14 de setembro, segundo dia do festival. Por enquanto ele é apenas a segunda atração confirmada para se apresentar nesse espaço.