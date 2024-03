Katy Perry e Orlando Bloom dão vozes a personagens de especial da Peppa Pig

Orlando Bloom dubla Mr. Raccoon no especial de casamento da Peppa Imagem: Bianca Nicdao/Divulgação Hasbro

No especial, Mr. Bull e Mrs. Cow surpreendem a todos com o anúncio do casamento. Juntando-se à família Peppa Pig, como personagens convidados e dubladores da série, estão a costureira Ms. Leopard (dublada por Katy Perry) e o joalheiro Mr. Racoon (Orlando Bloom).

Peppa é tão identificável e calorosa, e suas histórias ensinam tantas lições de bons valores e integridade que estou servindo como modelo para minha filha. Como eu poderia dizer não? Peppa é um ícone, e pensei que deveria dar aos meus KatyCats a colaboração que eles estão pedindo! Além disso, tudo o que me deixa bem com minha filha é o que eu gosto hoje em dia! Katy Perry

Cena do especial de 20 anos de Peppa Pig; Katy Perry dublou a personagem Ms. Leopard (senhorita Leopardo) e Orlando Bloom, Mr. Racoon (senhor Guaxinim) Imagem: Divulgação Hesbro

Já Orlando Bloom destacou o amor de sua filha por Peppa.