Rock in Rio 2024 anuncia shows dos cantores Shawn Mendes e Charlie Puth

O cantor Shawn Mendes é canadense e se apresenta na última noite do festival, no dia 22/9, no palco Mundo. Ele ficou conhecido por sucessos como "Stitches", "Treat You Better", "There's Nothing Holdin' Me Back", "In My Blood", "Señorita" (com Camila Cabello) e "Monster" (com Justin Bieber), entre outros. Shawn já recebeu vários prêmios e indicações, como Grammy, Billboard Music Awards, American Music Awards, MTV Video Music Awards e People's Choice Awards.

Shawn Mendes se apresenta na noite de abertura da "Shawn Mendes Wonder: The World Tour", no dia 27 de junho de 2022, em Portland, Oregon Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Em 2022, após alguns shows nos EUA, Shawn Mendes cancelou a turnê mundial, "Wonder: the World Tour", e anunciou que precisava cuidar da saúde mental. No Brasil, em 2019, o cantor cancelou o show extra que faria em São Paulo, por motivos médicos (repouso das cordas vocais).

Shawn Mendes também é ativista social. Ele apoia causas como educação, saúde mental, direitos LGBTQIA+ (costuma abraçar no palco a bandeira do arco-íris) e sustentabilidade.

Charlie Puth, atração do Rock in Rio 2024, em foto no palco do TikTok In The Mix, em dezembro de 2023 em Mesa, Arizona Imagem: Thaddaeus McAdams/Getty Images

Já o americano Charlie Puth traz ao festival, no dia 19/9, no palco Mundo, show da turnê "Charlie Live Experience". Essa série de apresentações começou no ano passado, no México.