Rock in Rio terá roda dedicada ao samba com participação de Diogo Nogueira

Espaço será uma celebração aos 45 anos do Clube do Samba, disse Diogo Nogueira. "É uma oportunidade única para compartilhar a história e alegria do samba com um público diversificado. Tenho certeza de que será inesquecível para todos os amantes da música e da cultura brasileira".

Diogo Nogueira afirmou que está "flutuando nas nuvens" com essa novidade. "O Clube do Samba sempre foi movimento de trazer cultura, vamos mostrar um pouco lá através do samba, da gastronomia. Estou flutuando, mas nuvens. Meu pai batalhou muito por esse projeto. Hoje temos projeto social com atividades para 150 crianças. A importância da mulher no samba é gigantesca, Beth, Ivone, Clara, que lutaram num ambiente masculino. Importante levar isso pro Rock in Rio. Fico emocionado e me embolo nas palavras".