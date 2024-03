Rock in Rio mergulha no passado com musical 'Sonhos, Lama e Rock and Roll'

O tênis sujo que integra o cenário do musical 'Sonhos, Lama e Rock and Roll' Imagem: Marcos Alonso/Divulgação

Fazer um musical em um festival deste tamanho é completamente diferente. É muito fascinante porque é tudo muito grandioso. Isso é ainda mais incrível porque estamos falando da história do festival dentro do festival. É uma metalinguagem fascinante para se fazer. Charles Möeller, diretor geral

No papel de Dora, a secretária da agência em que a protagonista busca uma chance, está Gottsha. Ela disputa uma vaga no departamento de criação com João Coelho, vivido por Beto Sargentelli.

Dessa produção deverá sair um outro espetáculo, que será apresentado fora da cidade do Rock. A ideia é apresentar a história do Rock in Rio no teatro, como um musical mais longo e completo.

O Rock in Rio acontece em setembro, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22, e a venda oficial de ingressos começa a partir das 19h do dia 11/4, pela Ticketmaster Brasil. O valor do ingresso será R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada); não há cobrança de taxa de serviço.