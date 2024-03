Condenado por atirar jovem de palco faz show no Rock in Rio; quem é Akon?

Entre as atrações confirmadas nesta semana pela organização do Rock in Rio está o cantor Akon, que se apresenta no dia 22/9, no palco Mundo. Dono de sucessos como "Smack That", "Don't Matter" e "Beautiful", este descendente de senegaleses apareceu para o mundo em 2004, com a música "Locked Up", do álbum de estreia, "Trouble".

O que aconteceu

Em 2007, durante uma apresentação no Dutchess Stadium, em Fishkill, Nova York, Akon ficou irritado com o comportamento de um fã. Naquela época, Antony C. Smith tinha 15 anos de idade.

Akon pensou que o adolescente tivesse jogado algo nele e, sem nem pensar, simplesmente pegou o jovem da plateia, o ergueu do chão e o atirou no meio da multidão. Porém, vídeos postados na internet mostraram que não havia sido o garoto o responsável.