Saryne: Entre eliminar Wanessa e Rodriguinho, ele parece ainda poder render

Rodriguinho, 46, voltou a manifestar o desejo de deixar o BBB 24 (Globo). Ele disse a Pitel, 24, que sente que seu tempo no reality show "já deu" e que está pensando em pedir ao líder Lucas Henrique, 30, que o indique para a próxima eliminatória.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, não vê com bons olhos esses apelos de Rodriguinho para abreviar a própria jornada no programa. "Lamento essa insistência do Rodriguinho em se colocar no paredão, justamente agora que começou a pegar gosto pelo jogo. Ele anda tendo umas movimentações interessantes e tem dado à Fernanda e à Pitel uns toques que fazem sentido e são válidos para o jogo."