Gaby Amarantos chama atenção com biquíni fio-dental em férias na Amazônia

Gaby Amarantos, 45, compartilhou seu álbum de férias na Amazônia.

O que aconteceu

A cantora chamou atenção ao exibir suas curvas em fotos de biquíni. Ela posou em uma praia, ao lado de uma canoa, usando um top modelo tomara que caia e calcinha asa delta fio-dental.

"Entre recarregar as energias para o carnaval e criar, a gente posa e pisa na cabeça do jacaré", escreveu Gaby, na legenda da publicação feita no Instagram, fazendo referência a uma foto em que aparece ao lado de um jacaré - sem deixar claro se é uma réplica ou um animal empalhado.