Renascer: Por onde anda a atriz que interpretou Buba na versão original?

Além do trabalho como atriz, Maria Luiza também tem um ateliê em São Paulo em que faz projetos voltados para as artes plásticas, visuais e cênicas.

A atriz falou da personagem

Em outubro de 2023, Maria Luisa falou para O Globo sobre a importância da personagem Buba em sua vida.

"Foi muito legal porque jogou luz sobre um assunto que não era falado. E o silêncio é sempre opressor. Eu tive retornos muito bonitos de pessoas me agradecendo por levantar esse debate e dizendo até que eu salvei a vida delas. Ao mesmo tempo, houve um incômodo em parte da sociedade, principalmente em homens héteros. Havia um deboche, um preconceito. Eu, como uma mulher cis, pude ter um pouco da dimensão da violência que pessoas daquele grupo sofrem" , Maria Luísa Mendonça.

Ela ainda enfatizou que ficou feliz que na versão de Bruno Luperi, o autor chamou a atriz trans Gabriela Medeiros.