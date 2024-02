Após revelar que é mulher trans, Buba humilha José Venâncio em 'Renascer'

Nesse momento, Buba dá a primeira patada no marido de Eliana (Sophie Charlotte). "Não deve ser fácil tocar uma agência e fazer a esposa de trouxa", ironiza.

José Venâncio é preconceituoso. "Eu sou super a favor da causa... tenho vários amigos gays... Só não tava nos meus planos virar um", afirma. "Eu sou mulher, Venâncio, será que isso não entra na sua cabeça?", argumenta ela.

Após ouvir asneiras do publicitário, Buba humilha o filho de Maria Santa (Duda Santos). "Você é o pior tipo, sabe? O boa praça, cuca fresca, que, na verdade, não passa de um reaça travestido de progressista. O que é mil vezes pior que o reaça assumido... porque deles eu não espero nada a não ser transfobia, a violência, as ameaças... já de pessoas como você, Venâncio, que agem como se estivessem lutando do nosso lado, é de onde vem o golpe mais forte! E quando menos se espera", dispara contra ele.

Cansada, a psicóloga paga sua conta para ir embora. "Você é minha convidada", argumenta Venâncio. "Se você pagar a conta, eu vomito!", responde ela.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.