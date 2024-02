Buba chega em 'Renascer' com grande revelação: 'Sou uma mulher trans'

Ela tentou resistir, mas acabou indo para a cama com o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira). A psicóloga interrompeu o momento para fazer uma revelação: "Eu sou uma mulher trans".

A cena fez o nome da personagem ficar entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Chocada que que o Venâncio não sabia que a Buba é trans", comentou uma telespectadora.

Um internauta relembrou a diferença entre a Buba do remake e da versão original da novela, de 1993. "Na versão original, Buba era colocada como hermafrodita, termo que não é mais usado e, sim, intersexo. Luperi quis mudar porque disse que o público ia 'entender melhor' sendo trans", escreveu.

A cena quente com Rodrigo Simas também foi comentada. "Primeira vez que eu vejo uma pessoa trans em uma novela sendo gravada do jeito que a Buba foi nesse episódio…como uma mulher bonita, desejada, que rendeu aquele homem. E o beijo? Eles beijando com vontade, nenhum receio da parte do ator", relatou um usuário do X.

