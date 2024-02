Buba não era mulher trans na 1ª versão de 'Renascer'; entenda diferença

Em 1993, Buba foi interpretada por Maria Luísa Mendonça. Assim como no remake, a personagem tinha um caso com o filho de José Inocêncio, que era casado com Eliana, vivida por Patrícia Pillar em 1993, e agora por Sophie Charlotte.

Na 1ª versão da novela, Buba era uma pessoa intersexo. Na trama ela era chamada de hermafrodita, mas essa palavra não é mais usada nos dias atuais.

Maria Luísa Mendonça e Marco Ricca em 'Renascer' de 1993 Imagem: Reprodução/Globo

Intersexuais nascem com características sexuais, padrões cromossômicos e glândulas, como testículos e ovários, que não se encaixam nas noções binárias típicas de corpos masculinos ou femininos. Já transexual é uma pessoa que não se identifica com o sexo biológico que lhe foi atribuído ao nascer.

Em entrevista ao Gshow, Bruno Luperi, autor do remake, falou sobre a mudança: "A Buba ser uma pessoa intersexo na primeira versão foi um assunto muito bem estabelecido, muito bem colocado e que trouxe muitos avanços. A necessidade de uma nova leitura sobre aquilo, diante do cenário de hoje, na minha concepção, se mostrou importante. A ideia não é tirar uma questão, mas sim adicionar novas camadas e trazer o assunto da diversidade, o assunto de gênero sob uma nova perspectiva que permita que mais discussões sejam feitas".