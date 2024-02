Príncipe William faz piada com problemas de saúde na família real

O que aconteceu

O rei Charles 3º foi diagnosticado com câncer. O Palácio de Buckingham não revelou qual é o tipo de câncer, mas confirmou que não se trata de um câncer de próstata. Charles começou o tratamento no início da semana, na propriedade real em Sandringham.

O monarca passou por um procedimento de correção de próstata aumentada no fim do mês passado. Foi durante esse procedimento que os médicos descobriram que Charles está com câncer.

Também no mês passado, Kate Middleton passou por uma cirurgia abdominal. A princesa passou 13 dias internada no hospital e agora se recupera em casa. Ela deve ficar afastada de compromissos oficiais até abril.