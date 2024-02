Pitel diz estar confusa sobre aliados no BBB 24: 'Sempre vou me desculpar'

Após uma discussão durante a festa do Líder, Pitel afirmou no Raio-X de hoje (8) do BBB 24 (Globo) que está "confusa" em relação à aliada Fernanda.

O que aconteceu

Na noite de ontem (7), Fernanda e Pitel discutiram na sala do BBB sobre a possibilidade de Rodriguinho se afastar da confeiteira se considerar as suas atitudes erradas. Ela afirmou que se sentiu "pagando mico" no Sincerão, depois de ouvir a opinião de seus aliados.