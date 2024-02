Discurso de Tadeu faz mistério sobre acusação de assédio

Assim como tem feito com outras polêmicas que acontecem no programa, a Globo preferiu não tratar do caso na narrativa "canônica" do que vai ao ar na TV aberta. Não se manifestou oficialmente. Apenas no discurso, que também evitou lidar frontalmente do assunto.

"Vamos deixar uma coisa bem clara. Se alguém tivesse jogado fora das regras, este Paredão nem estaria acontecendo. A gente já teria tomado uma atitude. O resultado aqui é como o resultado de um Paredão qualquer. Não é fruto de um fato isolado, mas de um conjunto de variáveis. Esse é um duelo que não tem um vencedor óbvio, absoluto", falou o apresentador, sem especificar do que estava falando.

Para quem sabia da existência desse plot, a fala de Tadeu serviu como panos quentes. E fez com que se tornasse um assunto mais geral na casa, com Alane e suas aliadas preocupadas com a maneira como estavam sendo vistas. Outros participantes especularam sobre a proporção do assunto aqui fora.

Para quem não sabia, ficou o mistério. Resta saber como as repercussões do discurso serão abordadas nos próximos programas.

Notas para o BBB 24

Tá no VIP

Merecido destaque da Fernanda na edição. Embora não concorde com a abordagem de que ela é uma vilã, acredito que pelo menos conseguiu mostrar um outro lado, para além do que costuma aparecer nos episódios. Só achei meio equivocado o VT encerrar com Tadeu falando "a Nanda não é fácil". E quem é?