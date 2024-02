Globo tenta empurrar questões polêmicas do BBB 24 para debaixo do tapete

A eliminação desta terça-feira (6) no BBB 24 (Globo) levantou algumas dúvidas entre os espectadores e os brothers sobre o "esvaziamento de pautas" debatidas dentro da casa.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt indicou que os brothers tivessem cuidado para não usar pautas sociais importantes em todas as situações. "A pauta do assédio é importante, mas não é a única que dá a sensação que está sendo esvaziada", avaliou Lucas Pasin no Central Splash.