Isso a Globo não mostra: BBB 24 quer proteger camarotes ou evitar polêmica?

No Central Splash de hoje (8), Chico Barney e Bárbara Saryne debateram a escolha da produção do BBB 24 (Globo) por ocultar algumas conversas de brothers do Camarotes nas edições ao vivo.

"A Globo não está mostrando situações importantes do programa", defendeu Chico, questionando se a emissora estaria "tentando poupar a imagem da Wanessa Camargo" ao escondê-la das edições.