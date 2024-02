Após estádio, Zeca Pagodinho anuncia cruzeiro; cabine pode custar R$ 56 mil

Após lotar o Estádio Nilton Santos - Engenhão no último final de semana, o cantor Zeca Pagodinho, 65, anuncia cruzeiro temático para comemorar os 40 anos de carreira.

Entre os dias 6 e 9 de dezembro de 2024, o Porto de Santos será o ponto de partida do transatlântico MSC Seaview, que pode receber até cinco mil pessoas. Com o tema "Deixa a vida me levar", clássico o sambista, o cruzeiro promete muita música e cerveja. Realização tem parceria com a PromoAção.

Zeca vai convidar amigos e nomes consagrados para completar o time de atrações: Vanessa da Mata, Dilsinho, Jorge Aragão, Xande de Pilares e Fundo de Quintal e Diogo Nogueira estão confirmados. Serão 72 horas de samba, música brasileira e espetáculos de comédia.