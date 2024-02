Chuva, samba e fé: Zeca grava DVD como se estivesse no quintal de casa

Estava à vontade para retirar música durante o show porque não lembrava a letra de "Exaustino", faixa pouco conhecida do repertório. "A gente não cantava essa música havia 20 anos? 65 anos, não dá para lembrar de tudo", disse após interromper os primeiros versos.

Além de ter sido exibido pelo Multishow, gravação de show de 40 anos de carreira de Zeca Pagodinho sai também em DVD Imagem: Divulgação

Show também exaltou o subúrbio e as periferias do Rio, com imagens das belezas cotidianas dessas regiões no telão. A cenografia do palco, aliás, remontava a uma grande favela e suas casas coladas umas às outras. No topo, a imagem de São Jorge, de quem é devoto e pode simbolizar o sincretismo religioso do show apresentado, com menções a orixás e santos.

Ele também soube dar bronca. "Tá bom, não, tá reverberando [o som]", disse ao cantar "Casal Sem Vergonha", interrompendo a música duas vezes.

Zeca parecia estar no quintal de casa, até chamou a família para subir ao palco no bis e encerrar com "Bagaço da Laranja"? Só faltou um churrasquinho para completar a vibe do domingo.