'Parte da minha vida': fãs viajam e chegam cedo pra ver Belo e Soweto em PE

Um público fiel e diversificado foi conferir o show "Sow3to", na noite deste sábado (27), no Classic Hall. A turnê que passou pela capital pernambucana comemora os 30 anos de história do grupo Soweto, onde o cantor Belo começou a carreira, atuando como vocalista, ao lado dos parceiros Claudinho, Crisevertom e Dado Olliveira. Para grande parte do público, foi um sonho assistir a um show do Soweto com os integrantes que fizeram do grupo de pagode um dos sucessos da década de 1990 e que marcaram gerações de fãs.

A primeira da fila para entrar no show foi a recepcionista Daniele Leite, 44, que mora no Bairro do Pina, no Recife.