Filme mostra detalhes de álbum brasileiro considerado 'o melhor de todos'

"Clube da Esquina" figura em diversas listas como um dos melhores discos brasileiro de todos os tempos. Agora, em 2024, o álbum ganha um documentário "Nada Será Como Antes - A música do Clube da Esquina", que recupera e mostra novas histórias e curiosidades de um dos períodos mais conhecidos e celebrados na história da música do Brasil.

Acima, assista com exclusividade ao trailer. O filme conta com as canções e registros visuais que retratam não apenas como era o cenário musical da época, mas também exemplifica como a música do Clube da Esquina ainda povoa o imaginário de gerações.

Documentário aborda a maneira que Milton Nascimento, Lô Borges, então com 16 anos, Nivaldo Ornelas, Toninho Horta, Beto Guedes, Robertinho Silva, Flavio Venturini, Wagner Tiso, Marcio Borges, criaram uma sonoridade única, que ajudou a revolucionar a música brasileira e mundial. "Nada Será Como Antes - A música do Clube da Esquina" tem entrevista e depoimento de todos.