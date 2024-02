Tadeu reproduz frases de treta entre Alane e Fernanda: 'Chora, bonequinha'

O apresentador ainda brincou com algumas das frases ditadas pelas sisters.

"A treta rendeu frases que entram pra antologia do BBB e dificilmente serão esquecidas, como "Chora bonequinha" e "Eu sou elegante, boa noite, vai tomar no c"", disse.

O apresentador ainda imitou as sisters.

Confira:

E entram para a antologia do BBB:



CHORA, BONEQUINHA

EU SOU ELEGANTE, BOA NOITE, VAI TOMAR NO... #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ITAQ24UHp6 -- Big Brother Brasil (@bbb) February 1, 2024

