Yasmin diz que vai 'tentar segurar' compulsão alimentar: 'Tá bem sinistro'

Yasmin Brunet afirmou no Raio-X de hoje (31) do BBB 24 (Globo) que está "muito compulsiva" com a comida nos últimos dias, mas que vai tentar "se controlar".

O que aconteceu

No Raio-X de hoje (31), Yasmin precisou citar uma característica sua que outros brothers já perceberam dento da casa. A modelo acabou dizendo que era "muito brincalhona e muito moleca", mas acrescentou um comentário que costuma ouvir de outro brother: