Sabrina Low: quem é a influencer que se arrepende de ficar com Whindersson?

Sabrina Low, 22, revelou que seu affair com Whindersson Nunes "só trouxe coisas ruins".

A influenciadora diz que atrai polêmicas

Seu nome verdadeiro é Sabrina Lourenço. Ela cresceu na cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso, e se mudou para São Paulo em 2018 após terminar o Ensino Médio: "Sofri muito naquela cidade, sou uma pessoa polêmica e pessoas polêmicas tendem a sofrer muito", disse no podcast Cutucast.

Ela afirma que só se relacionou com famosos. Questionada sobre qual reality lhe interessa, Sabrina respondeu: "No meu caso, seria bacana o De Férias com o Ex, porque só tenho ex artista".