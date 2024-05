K-pop: 8 razões para 'stays' começarem a juntar dinheiro para turnê dos SKZ

No último Met Gala que aconteceu recentemente, os SKZ foram todos ao evento representando a Tommy Hilfiger. E o próprio Tommy foi ao tapete vermelho com eles e claramente soltou um gigantesco spoiler: o grupo vai fazer shows em 40 cidades pelo mundo. Pegos de surpresa, os integrantes só riram e se olharam. O estilista claramente falou mais do que devia.

Será que o Tommy Hilfiger deu spoiler que a JYPE estava segurando? Então quer dizer que o Stray Kids vai ter uma tour com QUARENTA paradas? pic.twitter.com/CEHeGxZPjX -- Vamos Falar de Pop (@vamosfalardepop) May 6, 2024

2) Felix anunciou no GMA que o grupo se prepara para nova turnê

Se Tommy falou mais do que devia, no famoso programa norte-americano "Good Morning America", o grupo apresentou o novo single "Lose My Breath" ao vivo, interagiu com as centenas de fãs que estavam presentes e finalmente confirmou que eles anunciarão as datas da novo turnê em breve.

3) TWICE veio no início do ano ao Brasil e lotou o Allianz por dois dias seguidos