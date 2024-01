Luigi diz que Isabelle 'passa pano' para Davi no BBB 24

Na festa, Isabelle ficou mais isolada dos brothers. Luigi, então, foi conversar com a sister.

"Eu quero proteger você de uma forma única, você é a única pessoa que tentou me alimentar", disse Luigi.

Sobre Davi, o brother afimrou que a sister 'passa pano' para as atitudes do aliado: "Você não vai conseguir enxergar até alguém vir com uma machadada na sua testa"Isabelle defendeu Davi: "Óbvio ue eu saberia me defender de uma situação que me desrespeitasse e invadisse. Nunca senti nada"

