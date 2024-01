Davi revela estratégia para proteger Isabelle no BBB 24, que não concorda

Davi revelou a Raquele estratégia para proteger Isabelle do próximo Paredão do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu:

A sister se sentiu ameaçada pela liderança de MC Bin Laden, e teve um desentendimento com Davi após saber que o brother tentou firmar um acordo com Alane para ganhar a imunidade do Anjo.