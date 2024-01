'Foi traição', dispara Isabelle para Davi no BBB 24

Isabelle e Davi lavaram uma roupa suja sobre uma informação que Marcus levou para a sister no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu:

A dançarina foi lavar roupa suja com Davi sobre uma fofoca que ouviu sobre Davi ter tentado um acordo com Alane antes da Prova do Anjo. Davi e Isabelle também haviam feito um acordo antes dessa prova, porém nenhum dos dois jogou.