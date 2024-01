Dieguinho: Wanessa Camargo e Yasmin Brunet estão se sentindo donas do BBB

Wanessa Camargo, 41, comentou com Yasmin Brunet, 35, que não aceitar mais dividir quarto com Davi Brito, 21, dentro do BBB 24 (Globo). Yasmin pediu à amiga para não ser 'deixada só' com Davi no dormitório e propôs a Wanessa que se unam para tirá-lo de lá.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, ironizou a postura soberba das duas famosas dentro do reality show. "Elas estão se sentindo as donas da casa, as donas do jogo, as ditadoras das regras. Qualquer coisa de que você precisar, pode perguntar à Wanessa e à Yasmin e elas com certeza vão te dizer qual o melhor caminho a seguir. Esse é o grande problema da Wanessa e da Yasmin."