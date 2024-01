Gloria Perez diz por que concordou com pena inferior a 20 anos para Pádua

Gloria Perez, 75, explicou por que viu como certa a pena inferior a 20 anos aplicada pela Justiça a Guilherme de Pádua e Paula Thomaz, condenados pelo assassinato de sua filha, Daniella Perez, aos 22 anos, em 1992.

O que aconteceu

Perez teceu críticas ao Código de Execução Penal do Brasil, que ela disse ser falho por não permitir que um condenado cumpra a totalidade da pena recebida pelo crime cometido. A autora abordou o assunto no podcast Basta Cast, comandado por Leniel Borel, pai de Henry Borel, criança morta aos 4 anos, em março de 2021 — a mãe e o padrasto do menino respondem pelo crime na Justiça do Rio de Janeiro.

Ao falar sobre o caso de Daniella, Gloria recordou que na época, nos anos 1990, a Justiça entendia que pessoas que recebessem penas superiores a 20 anos de detenção tinham direito a um segundo julgamento, por isso era comum que os juízes aplicassem penas inferiores a duas décadas de detenção, como foram os casos de Pádua e Paula.