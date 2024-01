Fernanda lamenta reação da casa após vencer Anjo: 'Todo mundo contra mim'

Após vencer a Prova do Anjo do BBB 24 (Globo), Fernanda se incomodou com a reação dos adversários no jogo.

O que aconteceu

Apesar de estar feliz com a vitória do Anjo, Fernanda lamentou: "Está todo mundo olhando de cara feia para mim. Já está declarado que é todo mundo contra mim mesmo? Só vou falar com vocês?".