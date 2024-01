Priscilla, ex-Alcântara, revela se tem piercing em parte íntima

Priscilla, 27, revelou que não tem piercing nas partes íntimas e que usa o acessório apenas no supercílio e no umbigo.

O que aconteceu

Cantora foi questionada por Luciana Gimenez se tem ou usaria o acessório na genitália, mas garantiu que não. "Tenho piercing, mas tenho pavor, os que eu tenho é porque... Eu botei aqui [no supercílio] e no umbigo que eu também tenho, porque me garantiram muito que não doía, e aí como eu queria muito, dei aquela insistida comigo mesmo". As declarações foram no podcast Bagaceira Chique.

Artista disse que sofre para colocar piercing. "Eu acho que é uma coisa absurda colocar piercing, já tive outros... Pra mim piercing é bode, porque sofro demais, tudo que resisto na tatuagem, eu não sou forte no piercing, faço um show para colocar piercing".