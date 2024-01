'Cena mais triste que vi': Davi senta em roda do BBB e colegas vão embora

As reclamações contra Davi dentro do "BBB 24" ganharam mais um capítulo na madrugada de hoje: o brother sentou em uma roda de conversa no jardim da casa mas, pouco depois, quase todos os colegas decidiram, ao mesmo tempo, levantar para dormir.

Wanessa Camargo foi a primeira a sair, cerca de um minuto depois de Davi chegar. Após mais um minuto, Yasmin, Giovanna, Raquele e Michel também foram embora. Os dois últimos se despediram do colega.

Lucas Henrique — outro grande crítico de Davi — permaneceu ao lado do brother em um dos sofás.