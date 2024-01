Davi teme falar sobre comida da Xepa com brothers: 'Medo de virar alvo'

No BBB 24 (Globo), Davi e Isabelle conversaram sobre os mantimentos da Xepa e o brother alertou que a comida não será suficiente até o próximo mercado.

O que aconteceu

No papo, Davi disse ter receio de falar com os outros integrantes da Xepa sobre o assunto. Segundo ele, sua opinião pode fazer com que vire alvo de votação na casa.