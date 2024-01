Brothers falam mal de Davi para Isabelle, que rebate: 'Acusações sérias'

Giovanna, Michel e Raquele conversaram com Isabelle sobre situações envolvendo Davi no BBB 24 (Globo). O trio aconselhou a dançarina a se afastar do motorista de aplicativo.

O que aconteceu

Giovanna citou uma conversa entre Davi e Yasmin — na qual o motorista disse para a modelo que ela poderia prejudicar sua carreira por andar com as pessoas erradas no jogo. Ela também mencionou que Wanessa afirmou que "já se acostumou com pessoas assim".